Bando per i vigneti. Pronti 13 milioni Un bando regionale dell'Emilia-Romagna destina oltre 13 milioni ai viticoltori per estirpare e reimpiantare vigneti, promuovendo vini Doc e Igp di qualità legati al territorio. La misura fa parte del piano strategico nazionale della Pac 2023-2027 per rafforzare l'identità delle produzioni e modernizzare le vigne.