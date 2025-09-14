La notte giusta

Giuseppe Tassi
La notte giusta
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Addio Stefano BenniJulio VelascoCambio vitaSagre weekendClassifica pizzerieChiusura hotel
Acquista il giornale
CronacaBando per la ’Casa delle arti’ accanto alla Rocchetta Mattei
14 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Bando per la ’Casa delle arti’ accanto alla Rocchetta Mattei

Bando per la ’Casa delle arti’ accanto alla Rocchetta Mattei

Il Compendio del Palagio è stato ristrutturato per ospitare attività artistiche e culturali.

Uno degli ambienti più suggestivi della Rocchetta Mattei

Uno degli ambienti più suggestivi della Rocchetta Mattei

Per approfondire:

È on line fino al 18 settembre l’avviso pubblico per l’affidamento della gestione della Casa delle Arti al Palagio, uno degli interventi strategici del progetto ’Da Campolo – l’arte fa Scola’ finanziato dal Pnrr per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi.

Il Compendio del Palagio, a pochi passi dalla Rocchetta Mattei, è un nucleo storico di edifici rurali che, attraverso un importante intervento di recupero, si prepara a diventare un centro di innovazione culturale. Si tratta del progetto ’Casa delle Arti’ che ha l’obiettivo di dar vita a un hub multidisciplinare capace di intrecciare musica, arti digitali, fotografia, storytelling e nuove tecnologie. Immaginati come laboratori, sale prove e incisione, residenze artistiche e percorsi di scrittura creativa, gli spazi del Palagio potranno offrire un ambiente che favorisce silenzio, raccoglimento e sperimentazione.

L’avviso è rivolto a operatori economici e culturali qualificati, con comprovata esperienza nella gestione di spazi e attività legati alla creatività, alla formazione e alla produzione artistica. Il soggetto selezionato sarà chiamato a sviluppare una programmazione culturale di ampio respiro e a favorire collaborazioni con scuole, associazioni, istituzioni e realtà locali. La documentazione è disponibile sulla piattaforma Sater e sui siti istituzionali del Comune di Grizzana Morandi e dell’Unione dei Comuni dell’Appennino.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata