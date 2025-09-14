Bando per la ’Casa delle arti’ accanto alla Rocchetta Mattei

È on line fino al 18 settembre l’avviso pubblico per l’affidamento della gestione della Casa delle Arti al Palagio, uno degli interventi strategici del progetto ’Da Campolo – l’arte fa Scola’ finanziato dal Pnrr per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi.

Il Compendio del Palagio, a pochi passi dalla Rocchetta Mattei, è un nucleo storico di edifici rurali che, attraverso un importante intervento di recupero, si prepara a diventare un centro di innovazione culturale. Si tratta del progetto ’Casa delle Arti’ che ha l’obiettivo di dar vita a un hub multidisciplinare capace di intrecciare musica, arti digitali, fotografia, storytelling e nuove tecnologie. Immaginati come laboratori, sale prove e incisione, residenze artistiche e percorsi di scrittura creativa, gli spazi del Palagio potranno offrire un ambiente che favorisce silenzio, raccoglimento e sperimentazione.

L’avviso è rivolto a operatori economici e culturali qualificati, con comprovata esperienza nella gestione di spazi e attività legati alla creatività, alla formazione e alla produzione artistica. Il soggetto selezionato sarà chiamato a sviluppare una programmazione culturale di ampio respiro e a favorire collaborazioni con scuole, associazioni, istituzioni e realtà locali. La documentazione è disponibile sulla piattaforma Sater e sui siti istituzionali del Comune di Grizzana Morandi e dell’Unione dei Comuni dell’Appennino.