Bando per la Caserma Masini. Terrosi contro il Comune:: "Disparità di trattamento"

La polemica è lontana dallo spegnersi. Dal bando (smontato dal Tar) per la gestione di vicolo Bolognetti all’avviso pubblico per la ’programmazione condivisa’ degli spazi esterni dell’ex caserma Masini, che il Comune ha in comodato d’uso da Cassa depositi e prestiti. Ed è di nuovo Carlo Terrosi della cooperativa Le Macchine Celibi, coinvolto in entrambe le vicende, a collegare le due procedure rilevando una disparità di trattamento da parte dell’amministrazione, con riferimento in particolare alla sostenibilità economica dei progetti presentati. Non essendo stato raggiunto un accordo tra le realtà candidate a gestire il cortile dell’ex Masini, riepiloga Terrosi su Facebook, il Comune infatti "ha fatto un bando, a cui hanno partecipato due ‘cordate’: una con Ape, Arci, Piazza Grande, Cgil, eccetera, e un’altra con Macchine Celibi, Albonia e varie associazioni e comitati di residenti". L’esito della procedura (il bando si è già chiuso) dopo l’esame dei progetti da parte di una commissione valutatrice, sarà reso noto nei prossimi giorni. Nel frattempo, continua Terrosi, alla cordata capitata da Le Macchini Celibi è arrivata dal Responsabile unico del procedimento del Comune una richiesta di chiarimenti su una voce di uscita inserita nel paragrafo sulla sostenibilità del progetto, cioè 30.000 euro per allestimenti e lavori: si chiede di conoscere "quali sono in dettaglio gli elementi che compongono questa voce e qual è il relativo importo". "Certamente risponderemo – scrive Terrosi – mi chiedo però come mai al momento di valutare il bando per l’assegnazione di vicolo Bolognetti, non sia stata chiesta la stessa cosa all’associazione Nata per sciogliersi" (ovvero al ‘centro sociale’ Labas). Proprio il piano economico presentato per vicolo Bolognetti è poi finito tra le motivazioni per cui il Tar ha deciso di annullare l’assegnazione all’associazione.