Bando per progetti contro la povertà

Progetti e azioni per contrastare la povertà cercasi. Con questo intento l’Unione Reno Lavino Samoggia ha pubblicato un bando rivolto a enti e realtà del terzo settore interessati a realizzare interventi di contrasto alla povertà in co-progettazione con l’Ufficio di piano dell’Unione stessa. C’è tempo ancora tre giorni (fino al 13 gennaio) per candidarsi alla definizione e operatività di un servizio si segretariato sociale con informazione, consulenza e orientamento rivolto ai cittadini in stato di bisogno. E poi alla realizzazione di un Centro servizi itinerante. I relativi tavoli di co-progettazione che si costituiranno al termine del bando sono finanziati con fondi ministeriali per complessivi 207 mila euro.