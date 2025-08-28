Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Spiaggia negata ai bimbiMorto punto da insettoDonne spiatePolemica pipe crackSequestro auto di lussoGoldrake in giardino
Acquista il giornale
CronacaBando per rilancio pera Igp
28 ago 2025
CRISTINA DEGLIESPOSTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Bando per rilancio pera Igp

Bando per rilancio pera Igp

La Regione Emilia-Romagna continua a investire nella frutticoltura di qualità, destinando quasi 730mila euro a sostegno della promozione e della...

La Regione Emilia-Romagna continua a investire nella frutticoltura di qualità, destinando quasi 730mila euro a sostegno della promozione e della...

La Regione Emilia-Romagna continua a investire nella frutticoltura di qualità, destinando quasi 730mila euro a sostegno della promozione e della...

La Regione Emilia-Romagna continua a investire nella frutticoltura di qualità, destinando quasi 730mila euro a sostegno della promozione e della valorizzazione di una delle sue eccellenze più celebri e apprezzate: la pera dell’Emilia-Romagna Igp. I fondi saranno assegnati tramite il nuovo bando approvato dalla Giunta regionale e sono destinati a consorzi di tutela, consorzi di promozione economica e associazioni rappresentative degli operatori. Obiettivo, sostenere le imprese e consolidare la conoscenza e la presenza della Pera dell’Emilia-Romagna Igp sui mercati italiani e esteri, promuovendone la partecipazione a fiere e manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale e finanziando attività di valorizzazione del prodotto. "Il comparto della pericoltura è un asset di grande valore per la nostra agricoltura – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi (foto) – ma da troppo tempo questo settore affronta difficoltà senza precedenti. Con questo bando vogliamo dare un segnale forte: la Regione è al fianco dei produttori, con interventi mirati che sostengono la competitività delle imprese e la promozione e la visibilità dei nostri prodotti sui mercati nazionali ed esteri".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata