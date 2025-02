’Bando ricercaci’: mezzo milione di euro per quella biomedica

Mezzo milione di euro dedicati alla ricerca biomedica. Ecco il nuovo ‘Bando ricercaci’ pubblicato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per finanziare progetti di ricerca scientifica e tecnologica. "Quest’anno abbiamo più risorse disponibili che dal solito – racconta Marco Viceconti, consigliere delegato alle attività di ricerca scientifica e tecnologica della fondazione –, quindi desideriamo finanziare tipologie di progetti più ambiziose che coinvolgono un elevato numero di cittadini residenti delle nostre zone". I ricercatori interessati hanno fino al 14 aprile per inviare il loro lavoro.

In tutto due proposte saranno scelte e accompagnate per i tre prossimi anni. Il limite massimo di richiesta di contributo ammissibile per ciascun progetto è di 250mila euro. I lavori presentati "devono portare su qualunque malattia (primarie, secondarie o terziarie, anche in relazione ai fattori ambientali) o condizione ad alto impatto sociale" precisa Viceconti. E aggiunge: "due tematiche importanti sono la prevenzione o la gestione delle malattie croniche diffuse". Le proposte saranno poi valutate da esperti internazionali sulla base dell’eccellenza scientifica del progetto e dei ricercatori proponenti.

"Siamo convinti del valore strategico della ricerca", dichiara dalla sua parte Pierluigi Stefanini, presidente della Fondazione del Monte che sostiene ricercatori da anni. Oltretutto, questo bando arriva in un contesto in cui "il ministero dell’università ha comunicato che gli assegni di ricerca non si possono più attivare", deplora Viceconti.

a. d.