Bando scaduto, ci sono 55 candidati

Sono 55 le domande arrivate al consiglio di amministrazione di Emilia Romagna Teatro per il ruolo di direttore generale. Il cda ieri ha nominato la Commissione di valutazione, composta da quattro membri con competenze in campo amministrativo e gestionale nel settore culturale, che dovrà insediarsi quanto prima. L’iter infatti è ancora complesso. Una volta accertata l’ammissibilità delle domande, la Commissione provvederà ad una valutazione comparativa dei curricula su criteri di comprovata esperienza nel settore teatrale, nell’organizzazione, progettazione e direzione manageriale dello spettacolo dal vivo. Infatti secondo le nuove indicazioni del ministero della Cultura le grandi strutture come Ert devono essere guidate da un direttore generale manager: questi a sua volta può essere affiancato da un direttore artistico (ma può riunire entrambi i profili). Dunque, al termine della valutazione, la Commissione trasmetterà al cda un massimo di cinque curricula.

I candidati così selezionati, potranno poi essere invitati a un colloquio con il cda, che potrà infine procedere con l’affidamento dell’incarico di direzione generale. Il mandato di Valter Malosti, che ha guidato l’Ert dal 2021, è in scadenza a metà maggio: dunque l’iter potrebbe essere concluso poco dopo quella data.

A conclusione della procedura di selezione e nomina, saranno resi pubblici i nominativi dei membri della Commissione di valutazione.