Bando telecamere Comuni esclusi

I Comuni di Gaggio Montano e Castel d’Aiano non rientrano fra i beneficiari del bando del Ministero dell’Interno per finanziare gli impianti di videosorveglianza. Lo precisano i sindaci interessati tramite l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese. Contrariamente a quanto riferito nei giorni scorsi su queste pagine, le due amministrazioni sono rimaste, almeno finora, fuori dalla graduatoria, in quanto si sono posizionate al 950° posto Gaggio Montano e al 1300° Castel d’Aiano, mentre sono stati finanziati i primi 478 progetti, fra cui quello del Comune di Camugnano. A meno che il ministero non decida di destinare ulteriori fondi, gli altri progetti non saranno finanziati.