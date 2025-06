Bankitalia: l’Emilia-Romagna cresce meno del Paese

Nel 2024 l’economia dell’Emilia-Romagna è cresciuta dello 0,4%, meno di quella italiana (+0,7%). E i primi mesi del 2025 non promettono miglioramenti. A rilevarlo è il rapporto della Banca d’Italia sull’andamento regionale illustrato da Silvia Del Prete, capo della divisione analisi e ricerca economica territoriale. Le cause vanno dalle tensioni geopolitiche all’approccio sempre più aggressivo della politica commerciale americana. Una situazione particolarmente delicata per la regione: l’export ha avuto una flessione del 2,1%. "Secondo le stime – spiega il direttore della sede di Bologna, Pietro Raffa –, il mercato Usa rappresenta poco più del 12% delle vendite all’estero, ma le prospettive di crescita dell’economia restano incerte e condizionate dal deteriorarsi del contesto internazionale". Tra i settori più colpiti l’industria, che vede produzione e fatturato giù del 3%. Il calo ha interessato tutti i comparti – in particolare moda, metallurgia e meccanica –, ad eccezione di farmaceutica, alimentare e automotive. Sotto alla media anche il numero di occupati, cresciuto dello 0,5% contro l’1,5% nazionale e in calo rispetto al dato dell’anno scorso (1,1%). È aumentato dell’1% il reddito delle famiglie, ma i consumi frenano (+0,3%) per il clima d’incertezza che spinge invece al risparmio. Amalia Apicella