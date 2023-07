Bar, caffè e osterie di Anzola Le storie del paese in un libro

Nei giorni scorsi, nella sala del consiglio comunale di Anzola, è stato presentato il libro ‘Bar, caffè, osterie … le anime di un paese’, di Roberto Fiorini e Gabriele Gallerani. Presenti per l’occasione il sindaco Giampiero Veronesi, il vicesindaco Giulia Marchesini e la storica locale Norma Tagliavini. Tra il pubblico l’onorevole Mauro Olivi e il pittore e disegnatore Claudio Pesci. Quest’ultimo è l’autore dei cartelli che raffigurano Fausto Coppi e che sono posizionati sulla ciclabile che collega il centro del paese alla frazione di Lavino di Mezzo. Il libro, pubblicato con la collaborazione del Centro culturale anzolese, è disponibile nelle tre edicole di Anzola (via Goldoni, via Baiesi e via Gramsci a Ponte Samoggia) e nell’esercizio commerciale del presidente del Centro culturale, Stefano Bortolani (bar Ocean).