Bar Carlino, emozioni in diretta. Mercoledì la prima puntata. Ecco come partecipare dal vivo

Bologna, 14 settembre 2024 – Mancano pochissimi giorni all’esordio del Bologna in Champions e al contestuale esordio di ’Bar Carlino’, il ‘bar sport’ del nostro quotidiano, che proporrà di vivere in diretta il pre-partita di tutte le sfide europee dei rossoblù. La prima diretta, che potrete seguire sul nostro sito online, su Twitch, su tutti i nostri canali social e sul canale 88 del digitale terrestre, sarà mercoledì prossimo dalle 17 alle 18, prima della partita che andrà in scena al Dall’Ara e che vedrà opposto il Bologna allo Shakhtar Donetsk.

Il parterre degli ospiti che parteciperanno al salotto cittadino allestito nella cornice di ’Neri Pasticceria Caffetteria’, in via Saragozza 81, sotto il portico che porta alla stadio, è già stato svelato quasi del tutto.

Ad accompagnare i rossoblù nella prima puntata saranno il senatore Pier Ferdinando Casini e lo scrittore e blogger degli umarells Danilo Masotti. Ma ’Bar Carlino’ non sarà solo questo, perché creeremo un vero e proprio dialogo con i cittadini e i nostri lettori, che in diretta potranno ascoltare e seguire gli interventi degli ospiti vip, dei commercianti bolognesi e anche le parole dei tifosi stranieri dei team avversari. Inoltre, chi si presenterà al programma con una copia del giornale e con il coupon con la propria formazione ideale della giornata avrà la possibilità di scambiare due chiacchiere, in diretta, con i nostri cronisti. Per seguire Bar Carlino su Twitch occorre invece registrarsi al social, per chi non lo avesse già fatto, e seguire la nostra pagina a questo indirizzo web.