Bar Carlino, è qui la festa. Domani lo show rossoblù. Ecco i primi ospiti tifosi

Manca solo un giorno al ritorno di Bar Carlino, il nostro salotto interamente rossoblù che racconta, gara dopo gara, l’impresa del Bologna calcio tra le stelle d’Europa. Domani, infatti, ci sarà la prima puntata della nostra trasmissione, realizzata con il prezioso supporto di Confcommercio Ascom, Banca di Bologna, EcoSer e Caffè 14 Luglio, che andrà in onda in diretta sul Canale 88 del digitale terrestre e sui nostri canali social. Per questo motivo, il Resto del Carlino invita lettori, tifosi e appassionati a vivere il pre-partita insieme a tanti ospiti e con i nostri cronisti, con un appuntamento tutto da vivere che racconta del Bologna e di Bologna: vi aspettiamo dalle 18 alle 19 da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, storica attività del quartiere Porto-Saragozza.

Un momento di comunità e festa, che dona ai tifosi rossoblù un ’bar sport’ a cielo aperto, più precisamente sotto il portico più bello del mondo, quello di San Luca, a un passo dallo stadio Dall’Ara. E lì, i riflettori di Bar Carlino si accenderanno nuovamente per celebrare e seguire passo passo, tutti insieme, il cammino in Europa League. Proprio domani, infatti, inizia la corsa della rosa del coach Italiano, che incontrerà per l’esordio una squadra che ha scritto la storia: l’Aston Villa. Il club di Joey Saputo sarà infatti sul prato dello stadio Villa Park, a Birmingham, mostrando al pubblico internazionale i nostri colori.

Intanto, tra chi è già partito per seguire lo squadron che tremare il mondo fa in Inghilterra e chi, invece, preferisce vedere il match comodamente da sotto le Due Torri, i cronisti del nostro quotidiano, per eccellenza quello della città, sono pronti ad animare il pre-partita con un cast di ospiti tutto da scoprire. Oltre all’angolo tecnico con i giornalisti sportivi che svelerà le papabili formazioni del team rossoblù pronto a sfidare l’Aston Villa, ci saranno diversi ospiti che verranno a trovarci per parlare di Bologna e del Bologna. Iniziamo a svelarvi alcuni dei nomi che saranno con noi per la prima puntata della seconda edizione di Bar Carlino, ma per scoprire le altre sorprese vi toccherà aspettare domani e partecipare attivamente alla trasmissione, sia in presenza direttamente da Neri Pasticceria Caffetteria sia in live sulle piattaforme digitali. A tagliare il nastro della seconda stagione del nostro format, sarà una personalità che il mondo del calcio, e soprattutto quello del mondo rossoblù, lo conosce bene: parliamo proprio di Franco Colomba, ex calciatore e allenatore del Bologna calcio, che ci racconterà la sua esperienza indossando la maglia del club cittadino. Arriveranno anche tanti saluti tramite video e messaggi da parte di tifosi di tutto rispetto. Un esempio? Enrico Brizzi che ricorderà il Lupo, Stefano Benni, che si è spento lo scorso 9 settembre, padre per eccellenza del ’Bar Sport’.

Non è finita qui, perché anche il mondo social e web avrà la sua parte, con l’arrivo sotto i portici di Maria Pia e Maria Teresa Rossi, in arte le ’Gemelle monelle’, che su Tik Tok sono delle vere regine da migliaia, se non milioni, di like. Non può mancare un angolo internazionale, dedicato all’Inghilterra, con il giornalista di Qn Patrick Colgan, autore della nuova guida verde del Touring Club. Ai microfoni il direttore generale di Confcommercio Ascom, Giancarlo Tonelli, e due ospiti fissi, ormai di famiglia per il salotto: Luigi Pucciarelli, collezionista d’eccezione e protagonista indiscusso della scorsa stagione, che ha per gli spettatori una sorpresa storica, e la sfoglina Francesca Grosso, Francy Pasta Lady, che in diretta preparerà una delizia gastronomica della nostra tradizione. Questo e molto altro vi aspetta domani pomeriggio per vivere insieme il sogno diventato realtà.