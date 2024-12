Bar Carlino: evento speciale per la sfida Champions del Bologna contro il Benfica

Una nuova e imperdibile puntata di Bar Carlino sta per tornare, accompagnando i rossoblù lungo la grande sfida Champions. Mercoledì pomeriggio, a partire dalle 18, i riflettori del nostro salotto sportivo – ma soprattutto bolognese – si accenderanno per il sesto evento tra le stelle d’Europa, in occasione della partita tra il Bologna calcio e il Benfica, che si giocherà la stessa sera, alle 21 a Lisbona.

E in attesa di vedere la rosa del mister Italiano sul campo portoghese, i nostri cronisti daranno vita a un ‘bar sport’ che racconterà, come ormai da tradizione, del Bologna e di Bologna. Il tutto sempre nella cornice di Neri Pasticceria Caffetteria, storica attività sotto il Portico di San Luca. Qui, lettori, tifosi e appassionati potranno scoprire, avvolti nella magia rossoblù, aneddoti e curiosità sulla loro squadra del cuore e sulla città delle Due Torri.

L’evento del nostro quotidiano - organizzato in collaborazione con Canale 88, grazie alla pasticceria Neri e i partner Acustica Bolognese, Caffè 14 Luglio e Confcommercio Ascom - vi aspetta con tante sorprese: non vi resta, dunque, che venirci a trovare dal vivo o seguirci in streaming. La puntata verrà trasmessa, oltre che sul canale 88 del digitale terrestre, anche sui nostri canali social, sul sito Internet, su Twitch e su Youtube. Tutte piattaforme nelle quali seguire gli interventi e le interviste dell’ampio parterre di ospiti invitati in trasmissione, interagendo direttamente con i giornalisti.

Iniziamo a svelarvi, nome dopo nome, la lunga lista degli ‘amici’ di Bar Carlino. Dai campioni dello sport ai volti noti della musica, dell’intrattenimento e della cucina, vi anticipiamo solo alcuni protagonisti della nuova puntata. Nel pre partita Champions ci sarà la campionessa Ester Balassini, ex martellista e icona della disciplina anche alle Olimpiadi, che racconterà al pubblico della sua carriera e del suo amore per Bologna.

Bologna che è casa anche per Rea, giovanissima cantautrice bolognese che proprio qualche giorno fa ha partecipato a Sanremo Giovani portando sul palco il suo ‘Cielo Aperto’, che mercoledì pomeriggio sarà con noi all’evento, a cui parteciperà in maniera speciale anche il nuotatore olimpico Marco Orsi.

Poi, il maestro della pasticceria Gino Fabbri, tifoso rossoblù, parlerà della sua passione calcistica oltre a quella per i dolci, e la scrittrice, giornalista e ‘salottiera’ Patrizia Finucci Gallo.

Non è finita qui: ci saranno il giornalista Luca Orsi, già cronista del Carlino, che presenterà il libro scritto con il direttore di Confcommercio Ascom Giancarlo Tonelli dal titolo ‘Bologna bella e curiosa’, e Gianluca Castagnoli, consigliere di Federmoda Confcommercio Ascom.

Immancabili, poi, il nostro collezionista di fiducia, Luigi Pucciarelli, che, dopo aver mostrato qualche cimelio, dialogherà con il musicista Fio Zanotti e la sfoglina Francesca Grosso.