Bar Carlino, finalmente si parte. Oggi lo show per l’esordio rossoblù

Oggi pomeriggio torna finalmente Bar Carlino, il nostro salotto interamente rossoblù che accompagna il Bologna, gara dopo gara, nell’impresa internazionale, tra le stelle dell’Europa League. Alle 21, infatti, ci sarà l’esordio della squadra di coach Italiano contro l’Aston Villa, a Birmingham, sul prato dello stadio Villa Park. E prima, alle 18, i nostri cronisti vi aspettano da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, per la prima puntata della seconda edizione della nostra trasmissione, realizzata con il prezioso supporto di Confcommercio Ascom, Banca di Bologna, EcoSer e Caffè 14 Luglio.

Insomma, le telecamere e i riflettori sono già accesi sul nostro bar sport a cielo aperto, sotto il portico più bello del mondo, quello di San Luca. Un percorso patrimonio Unesco che, non a caso, conduce direttamente alle porte dello stadio Dall’Ara, il tempio dei rossoblù, dove giocheremo, sempre in Europa League, la prossima settimana.

Nel frattempo, noi vi aspettiamo direttamente da Neri, ma la nostra trasmissione andrà in onda, in diretta, sul Canale 88 del digitale terrestre e sui nostri canali social. Per questo motivo, il Resto del Carlino invita lettori, tifosi e appassionati a vivere il pre-partita insieme a tanti ospiti e con i nostri cronisti, con un appuntamento tutto da vivere che racconta non solo il Bologna, ma anche la città di Bologna: vi aspettiamo dalle 18 alle 19 da Neri Pasticceria Caffetteria, storica attività del quartiere Porto-Saragozza.

Un momento di comunità e festa, che dona ai tifosi rossoblù un’atmosfera di gioia per vivere insieme le emozioni del pre-partita, animato dai nostri cronisti, da un angolo tecnico sportivo e da un ampio parterre di ospiti. Partendo dalle papabili formazioni del team rossoblù pronto a sfidare l’Aston Villa, la puntata prevede l’arrivo di diversi ospiti che sotto i Portici ci raccontano di Bologna e del Bologna.

Ecco alcuni dei nomi d’eccezione. A tagliare il nastro della seconda stagione del nostro format, una personalità che il mondo del calcio, e soprattutto quello del mondo rossoblù, conosce bene: parliamo proprio di Franco Colomba, ex calciatore e allenatore del Bologna calcio, che oggi pomeriggio ci racconterà la sua esperienza quando indossava la maglia del club cittadino e quella sulla sua panchina. Immancabili i saluti tramite video e messaggi da parte dei tifosi d’eccezione. Come Enrico Brizzi che ricorderà il Lupo, Stefano Benni, che si è spento lo scorso 9 settembre, padre per eccellenza del ’Bar Sport’. Attesissime Maria Pia e Maria Teresa Rossi, in arte ’Gemelle monelle’, che su Tik Tok sono delle vere regine da migliaia, se non milioni, di like. Non può mancare un intervento dedicato all’Inghilterra, con il giornalista di QN Patrick Colgan, autore della nuova guida verde del Touring Club. Ai microfoni anche il direttore generale di Confcommercio Ascom, Giancarlo Tonelli, e l’illustratore Davide Bonazzi, super tifoso rossoblù. E due ospiti fissi: Luigi Pucciarelli, collezionista d’eccezione, che ha per gli spettatori una sorpresa storica, e la sfoglina Francesca Grosso, Francy Pasta Lady.