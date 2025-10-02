Bar Carlino, la festa è qui. Oggi la seconda puntata

Oggi pomeriggio torna Bar Carlino, il nostro salotto interamente rossoblù che accompagna tifosi, lettori e appassionati lungo la corsa del Bologna in Europa League. Dalle 17 alle 18, infatti, i nostri cronisti vi aspettano per la seconda puntata della nuova edizione del nostro programma che va in onda sul digitale terrestre su Canale 88 e sui nostri canali social. La trasmissione - realizzata in collaborazione con Confcommercio Ascom, Banca di Bologna, EcoSer, Caffè 14 Luglio e Ospedale Santa Viola - anima, come ormai da tradizione, il pre-partita europeo della squadra di mister Italiano, sul prato del Dall’Ara alle 18.45 contro il Friburgo. Un’atmosfera di festa ed euforia, insomma, che anima il portico di San Luca, nel dehors di Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81. Ed è proprio qui, a un passo dalla Torre Maratona, che vi diamo appuntamento, con una lunga lista di ospiti tutti da scoprire.

Sono attesi, infatti, diversi tifosi vip, pronti a raccontare il loro legame con il Bologna e Bologna, in compagnia dei cronisti del Carlino e dell’angolo tecnico composto dai giornalisti sportivi. Primo fra tutti, il campione Rino Rado, ex calciatore rossoblù che vinse lo scudetto nel 1964. Attesissimo il senatore Pier Ferdinando Casini, tifoso bolognese d’eccellenza. Presente anche Alberto Ferrari, direttore generale di Banca di Bologna, la dottoressa Elisa Zagni, primario dell’Ospedale Santa Viola e il dottor Erik Bartoletti, direttore del dipartimento medico del Consorzio Colibrì. La puntata racconta anche di un vero tifoso, Davide Ferrerio, il giovane bolognese ridotto in fin di vita a causa di un tragico scambio di persona a Crotone; da quel maledetto 11 agosto 2022, Davide è in coma irreversibile. A raccontare della sua passione rossoblù, il fratello Alessandro.

Ad animare il ’bar sport’ a cielo aperto, il cantante Filippo Santi e gli ospiti fissi Francesca Grosso, che avrà le mani in pasta per preparare le nostre delizie culinarie e il collezionista Luigi Pucciarelli. Per Confcommercio Ascom non manca l’appassionato Gianluca Castagnoli. Chiudono il cerchio i giovanissimi atleti del Progresso calcio di Castel Maggiore, squadra da cui, tra l’altro, è ’nato’ il portiere Federico Ravaglia, il bolognese doc del Bologna calcio. Per questo e molto altro, vi aspettiamo a Bar Carlino: non mancate.

m. p.