Bar Carlino, passione in diretta. Ecco le regole per partecipare

Domani è il grande giorno. Esordisce Bar Carlino, l’iniziativa della nostra testata nata per vivere in diretta il pre-partita delle sfide di Champions League dei rossoblù. Un modo nuovo per legare una città, i tifosi rossoblù e i nostri lettori a questa straordinaria avventura europea, e per fare ’comunità’ puntando sulla passione per il Bologna Football Club 1909.

Si comincia, appunto, domani dalle 17 alle 18, prima del match tra Bologna e Shakhtar Donetsk: un’ora di diretta che sarà possibile seguire sul nostro sito online, su Twitch (www.twitch.tv/ilresto_del_carlino), su tutti i nostri profili social e sul canale 88 del digitale terrestre.

Fra gli ospiti che parteciperanno al salotto allestito da ’Neri Pasticceria Caffetteria’, in via Saragozza 81 (nella foto lo staff) ci saranno, tra gli altri, il senatore Pier Ferdinando Casini, lo scrittore-blogger Danilo Masotti, insieme con Daniele Caracchi, presidente di Pressing Line, la storica etichetta di Lucio Dalla.

E chi si presenta al Bar Carlino con una copia del giornale e con il coupon (vedi pagina a lato) che indica la propria formazione ideale per la giornata, avrà la possibilità di scambiare due chiacchiere, in diretta, con i nostri cronisti. L’iniziativa si terrà anche in caso di maltempo.

Il format accompagnerà i rossoblù e tutti i bolognesi nei pre-match di ogni partita Champions, sia sotto la Torre Maratona sia in trasferta in giro per l’Europa. L’angolo rossoblù è già allestito per inaugurare Bar Carlino, realizzato in collaborazione con Canale 88 e con il supporto di Confcommercio Ascom.