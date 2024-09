Bar Carlino scalda i microfoni. Casini e Masotti i primi ospiti: “Sempre a fianco del Bologna”

I riflettori di Bar Carlino, il ‘bar sport’ del nostro quotidiano, si stanno per accendere: la prima diretta, che potrete seguire sul nostro sito on line, su Twitch, su tutti i nostri canali social e sul canale 88 del digitale terrestre, infatti, sarà mercoledì prossimo dalle 17 alle 18. Il parterre degli ospiti che parteciperanno al salotto cittadino allestito nella cornice di ’Neri Pasticceria Caffetteria’, in via Saragozza 81, è già stato svelato quasi del tutto.

Ad accompagnare i rossoblù prima dell’esordio in Champions al Dall’Ara contro lo Shakhtar Donetsk, nella prima puntata, saranno il senatore Pier Ferdinando Casini e lo scrittore e blogger degli umarells Danilo Masotti. Due personaggi, oltre che tifosi del Bologna, strettamente connessi con il territorio.

Due cittadini che potranno raccontare delle Due Torri e della loro passione calcistica. Una passione dal sapore internazionale grazie alla Champions.

"Il Carlino e il Bologna sono i migliori testimonial della nostra città, ed essendo io senatore della città, mai sarei potuto mancare al ‘Bar Carlino’ – commenta Casini –. Anche perché sono il primo fan del quotidiano. Tutti i giorni della mia vita, da sessant’anni, leggo il Carlino: prima lo acquistavo da Carella, in San Vitale, e prima ancora in via Irnerio. Ora lo leggo sul tablet, ma non perdo una pubblicazione". Questa sarà un’occasione per celebrare ancora una volta i rossoblù: "Siamo lì per il Bologna e ci saremo sempre", conclude il senatore.

Bar Carlino accoglierà anche lo scrittore Danilo Masotti, che rappresenta "tutti quelli che si sono avvicinati al Bologna perché ci ha dato delle soddisfazioni – ironizza l’interessato –. Rappresento una fetta di cittadinanza che ha seguito l’onda dell’entusiasmo dell’anno scorso, che è stato indescrivibile, quindi come me ci sono tante persone che sono qui a seguire la squadra in Champions. E porterò la figura della bolognesità, che è quella degli umarells. Ormai anche io lo sono, ma sono meno critico. E nella Champions ci credo molto".

Il percorso assieme al Bologna sta per iniziare, e il pubblico sarà fondamentale: vi aspettiamo, dunque, prima di ogni partita Champions, sia in diretta sui nostri canali e in televisione, sia in via Saragozza.