Bar Carlino, show europeo: "Un’allegria che unisce"

Il Presidio ospedaliero accreditato Santa Viola diventa sponsor di Bar Carlino che aggiunge così un’altra importante realtà cittadina al talk-show, condotto dai giornalisti del nostro quotidiano, che racconta di Bologna e del Bologna, attraverso storie, aneddoti e interviste.

"La scelta di partecipare a questa iniziativa nasce dal fatto che da sempre siamo legati a il Resto Carlino che è il nostro giornale cittadino, al quale sono affezionato fin da quando ero bambino – racconta Averardo Orta, Ceo del consorzio sanitario privato convenzionato Colibrì di Bologna del quale fa parte anche l’Ospedale Santa Viola –. Ho iniziato a leggerlo molto presto, quando andavo a scuola. Il mio nonno, già in prima media mi dava i soldi e mi diceva ’Intanto che vai a scuola comperi anche il Carlino’. È un legame da sempre molto solido che vogliamo ribadire anche con questa iniziativa del Bar Carlino che è un’occasione molto allegra, spensierata alla quale vogliamo partecipare proprio con questo spirito. Naturalmente grande apprezzamento per la bella idea di stare tra la gente e sostenere il Bologna, un’importantissima realtà che unisce non solo i tifosi, ma anche la cittadinanza".

Orta sottolinea che nella sua famiglia sono tutti tifosi rossoblù, ma "questo è fin troppo ovvio ribadirlo".

Il Presidio ospedaliero Santa Viola ha recentemente ricevuto un prestigioso riconoscimento: è stato selezionato e inserito nella mappa mondiale dell’International Brain Injury Association (IBIA) che riunisce i centri all’avanguardia specializzati nel trattamento di pazienti con disordine della coscienza. Un risultato prestigioso che accredita a livello internazionale Santa Viola quale centro di riabilitazione e lungodegenza esperta all’interno della rete metropolitana bolognese.

Nella nuova mappa internazionale dei centri di riabilitazione per pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite e disturbi della coscienza, sviluppata in collaborazione con l’International Brain Injury Association (IBIA), quindi adesso è presente anche il Presidio Santa Viola.

"Penso sia una bella soddisfazione per tutti noi, ma credo anche per tutta la città – afferma Orta –, perché il riconoscimento arriva dalla più importante associazione mondiale che si occupa di lesioni cerebrali e lo screening che fanno è molto severo. Quindi vuole dire Bologna con la sua squadra di calcio, con il Resto del Carlino, il Quotidiano Nazionale e la sua sanità continua a guadagnare ribalte nazionali e internazionali".

Monica Raschi