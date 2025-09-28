Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Bologna
CronacaBar Carlino, show europeo: "Un’allegria che unisce"
28 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Bar Carlino, show europeo: "Un’allegria che unisce"

Il Presidio ospedalierio Santa Viola nuovo sponsor dei pre-partita di Europa League. Orta, Ceo Consorzio Colibrì: "La squadra, la sanità: Bologna ha tante eccellenze".

Averardo Orta, Ceo consorzio sanitario privato convenzionato Colibrì di Bologna

Averardo Orta, Ceo consorzio sanitario privato convenzionato Colibrì di Bologna

Il Presidio ospedaliero accreditato Santa Viola diventa sponsor di Bar Carlino che aggiunge così un’altra importante realtà cittadina al talk-show, condotto dai giornalisti del nostro quotidiano, che racconta di Bologna e del Bologna, attraverso storie, aneddoti e interviste.

"La scelta di partecipare a questa iniziativa nasce dal fatto che da sempre siamo legati a il Resto Carlino che è il nostro giornale cittadino, al quale sono affezionato fin da quando ero bambino – racconta Averardo Orta, Ceo del consorzio sanitario privato convenzionato Colibrì di Bologna del quale fa parte anche l’Ospedale Santa Viola –. Ho iniziato a leggerlo molto presto, quando andavo a scuola. Il mio nonno, già in prima media mi dava i soldi e mi diceva ’Intanto che vai a scuola comperi anche il Carlino’. È un legame da sempre molto solido che vogliamo ribadire anche con questa iniziativa del Bar Carlino che è un’occasione molto allegra, spensierata alla quale vogliamo partecipare proprio con questo spirito. Naturalmente grande apprezzamento per la bella idea di stare tra la gente e sostenere il Bologna, un’importantissima realtà che unisce non solo i tifosi, ma anche la cittadinanza".

Orta sottolinea che nella sua famiglia sono tutti tifosi rossoblù, ma "questo è fin troppo ovvio ribadirlo".

Il Presidio ospedaliero Santa Viola ha recentemente ricevuto un prestigioso riconoscimento: è stato selezionato e inserito nella mappa mondiale dell’International Brain Injury Association (IBIA) che riunisce i centri all’avanguardia specializzati nel trattamento di pazienti con disordine della coscienza. Un risultato prestigioso che accredita a livello internazionale Santa Viola quale centro di riabilitazione e lungodegenza esperta all’interno della rete metropolitana bolognese.

Nella nuova mappa internazionale dei centri di riabilitazione per pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite e disturbi della coscienza, sviluppata in collaborazione con l’International Brain Injury Association (IBIA), quindi adesso è presente anche il Presidio Santa Viola.

"Penso sia una bella soddisfazione per tutti noi, ma credo anche per tutta la città – afferma Orta –, perché il riconoscimento arriva dalla più importante associazione mondiale che si occupa di lesioni cerebrali e lo screening che fanno è molto severo. Quindi vuole dire Bologna con la sua squadra di calcio, con il Resto del Carlino, il Quotidiano Nazionale e la sua sanità continua a guadagnare ribalte nazionali e internazionali".

Monica Raschi

