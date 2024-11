Bar Carlino, tutta la città è invitata. Oggi l’evento rossoblù da Neri. C’è il Monaco, Bologna si accende

Torna oggi Bar Carlino. L’attesa è finalmente finita e i rossoblù tornano, stasera alle 21, a giocare sotto la Torre Maratona. Ma in attesa di sentire l’inno Champions riecheggiare tra le mure del Dall’Ara, dove il Bologna di Italiano sfiderà il Monaco, il nostro giornale vi aspetta da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, dalle 18, per dare vita al ’bar sport’ bolognese. Qui vi aspettano i nostri cronisti per trascorrere un’ora di diretta insieme, aspettando il fischio di inizio della partita. L’evento, che potrete seguire direttamente da Neri, dal vivo, sotto il Portico più bello del mondo, quello di San Luca, è disponibile in diretta sul canale 88 del digitale terrestre, sui nostri canali social, su Twitch e sul nostro sito Internet. Il tutto nella cornice di Neri Pasticceria Caffetteria, attività storica della città, che accoglie i tifosi in cammino verso lo stadio. "Finalmente, dopo la tragica alluvione, torniamo a vivere un po’ di normalità e la partita è un motivo per sorridere – afferma il titolare Mirko Neri –. Dopo le belle prestazioni in campionato, speriamo di invertire la rotta anche in Champions portando a casa delle soddisfazioni. E Neri Pasticceria Caffetteria ospita Bar Carlino, che ormai è di casa, così come i tifosi che vanno verso lo stadio. Possiamo già annunciare che, la prossima volta (il 27 novembre) prepareremo un’altra gustosa sorpresa, in direzione del Natale".

Ad attendere bolognesi, tifosi e lettori, oltre al collezionista d’eccezione Luigi Pucciarelli e i suoi cimeli, il figlio del campione Giacomo, Stefano Bulgarelli, e la sfoglina Francesca Grosso, un ampio parterre di ospiti. Partiamo con lo storico campione, icona rossoblù degli anni Ottanta, Renato Villa, che dialogherà con il nostro giornalista sportivo Massimo Vitali. Ci saranno le campionesse del Bologna calcio femminile del 1968, Franca Marchesini, Roberta Ballotta e Fiorella Cavalli, vincitrici dello scudetto. E con noi c’è un grande ospite: il cantante Paolo Mengoli, che con la voce del glorioso Giacomo Bulgarelli ha dato vita alla canzone ’Il sogno continua’. Sotto i riflettori di Bar Carlino, anche il professore e tifoso Riccardo Brizzi, Carolina Monzoni di Acustica Bolognese e, in maniera speciale, lo chef Michele Casadei Massari e la pugle campionessa europea, Pamela Malvina. Non è finita qui: interverrà anche Marco Cremonini, presidente Federmoda Confcommercio Ascom. Venite tutti a Bar Carlino per accompagnare i rossoblù nella sfida di stasera.

Marco Principini