Bar Carlino, ultima serata. Il saluto di Lenzi e Petrillo. Il tifo che non ha confini

Siamo arrivati all’ultima imperdibile puntata di Bar Carlino, il format del nostro quotidiano che ha seguito lungo tutti questi mesi il Bologna calcio in Champions League. Oggi pomeriggio, a partire dalle 18, i nostri cronisti daranno vita all’ultimo salotto rossoblù per accompagnare tra le stelle d’Europa la rosa del mister Italiano, che sfida alle 21 lo Sporting Lisbona allo stadio Alvalade. Un gran finale, per il ‘bar sport’ firmato il Resto del Carlino, che segue l’entusiasmo dell’incredibile impresa compiuta dal club di Joey Saputo la scorsa settimana contro il Borussia Dortmund, sotto la Torre Maratona.

Vi aspettiamo oggi da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, per un’ora di trasmissione che è disponibile live sul canale 88 del digitale terrestre, in streaming sul nostro sito internet, sui canali social e anche su Youtube e Twitch, in cui i nostri cronisti vi racconteranno del Bologna e di Bologna, in una puntata che mette in luce segreti, curiosità e bellezze dello squadrone cittadino.

La location è sempre la storica attività di via Saragozza 81, incorniciata dal più bel portico del mondo, quello di San Luca. Qui, un ampio parterre di ospiti intratterrà lettori, appassionati e tifosi per l’ultimo appuntamento di Bar Carlino, che è realizzato in collaborazione con Canale 88, grazie Neri Pasticceria Caffetteria che ci ospita e gli sponsor Confcommercio Ascom, Acustica Bolognese e Caffè 14 Luglio.

Ma vediamo chi, in questa serata, ci accompagnerà nell’ultimo pre partita Champions: attesa Valentina Petrillo, prima atleta transgender a partecipare alle Paralimpiadi, il campione Fabio Bazzani, ex calciatore e allenatore e il pugile Diego Lenzi; con noi Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu, e Silvana Fusari di Pmg Italia che con Bologna For Community ci racconterà della partecipazione delle persone con disabilità alle partite dei rossoblù. Attesi Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom, l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna e Carolina Monzoni di Acustica Bolognese. C’è anche Roberto Vecchi, professore di letteratura portoghese e brasiliana dell’Alma Mater. Con la società sportiva Us Reno Molinella, la sfoglina Francesca Grosso, il collezionista Luigi Pucciarelli e, per chiudere in bellezza, Neri Pasticceria Caffetteria ha in mente una sorpresa culinaria tutta da gustare.

Non mancate all’ultimo appuntamento di Bar Carlino.

m.m.