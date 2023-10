Chiuso un bar in zona San Donato a Bologna: trovati clienti che spacciavano droga

Bologna, 10 ottobre 2023 - Chiuso un bar in zona San Donato per quindici giorni: il decreto di sospensione è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di San Ruffillo e dalla Divisione di polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Bologna. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Bologna dopo i controlli dei carabinieri nel locale un paio di settimane fa: erano stati identificati dei clienti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Non è la prima volta chein quel bar si scoprono irregolarità simili: anche ad aprile e a luglio 2023 si erano verificati dei fatti analoghi e in una circostanza dei clienti avevano preso parte a una lite. Come riportato nel decreto di sospensione delle autorizzazioni del pubblico esercizio, il provvedimento si è reso necessario per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di interrompere la situazione di pregiudizio e di prevenire situazioni di pericolo. Il decreto di sospensione delle autorizzazioni è stato notificato al titolare del locale, 27enne cinese, nel pomeriggio del 9 ottobre 2023.

