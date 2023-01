Bar chiuso in via Massarenti a Bologna, spaccio di droga fuori dal locale

Bar chiuso dopo il provvedimento del questore (foto d'archivio)

Bologna, 14 gennaio 2023 – L'esterno di quel locale – secondo la polizia –, era un punto di ritrovo per gli spacciatori. Licenza sospesa per 15 giorni: è il provvedimento emesso dal questore di Bologna nei confronti dei gestori di un bar in via Massarenti, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. La chiusura temporanea, è stata notificata ieri dalla polizia amministrativa, è conseguenza di alcuni controlli svolti recentemente nel locale. Solo pochi giorni fa, la stessa polizia aveva arrestato due spacciatori, entrambi cittadini tunisini di 26 e 23 anni, sorpresi nei pressi del bar a cedere droga a una ragazza. I due erano stati trovati in possesso di 5 involucri di eroina, alcuni frammenti di hashish e oltre duemila euro in contanti.