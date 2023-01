Bologna, il bar Corona chiude definitivamente: nuova revoca del sindaco di Castel San Pietro

Bar Corona chiude definitivamente: l'ultima revoca del sindaco di Castel San Pietro Terme

Bologna, 20 gennaio 2023 – È successo di nuovo in quel di Castel San Pietro Terme, nel Bolognese: il sindaco revoca la licenza allo storico bar Corona. Un deja vu, quello dei gestori del locale in via Mazzini, che come nel 2020 si ritrovano a lasciar giù le saracinesche del bar.

Il bar Corona era già stato chiuso 15 giorni per rissa ad ottobre, una colluttazione avvenuta ad agosto ma che si annovera tra gli altri episodi violenti. Il bar chiuse, dunque, “per la cattiva gestione del suo locale nel quale, nonostante i precedenti provvedimenti sospensivi (15 giorni di chiusura nel 2013, 50 giorni nel 2016 e 30 giorni nel 2020), ha continuato a lavorarvi senza porre molto attenzione al rispetto delle condizioni per favorire l’ordine e la sicurezza pubblica", questo riportavano i carabinieri ad ottobre 2022.

Oggi, l’ultima decisione del sindaco del paese alle porte di Bologna, Fausto Tinti, che ha revocato la licenza di somministrazione del locale. E lo storico bar Corona di via Mazzini chiude definitivamente. O, considerando le varie riprese, sarebbe meglio dire che chiude a tempo indeterminato.