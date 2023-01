Bar Corona la chiusura è definitiva

Bar Corona addio per sempre. Il provvedimento avviato a inizio anno dal Comune è arrivato alla sua conclusione senza più appelli: lo storico bar di via Mazzini chiude per sempre, almeno sotto l’attuale gestione, revocata appunto da piazza XX Settembre. Il sindaco Fausto Tinti ha "revocato la licenza di somministrazione del locale", decisione arrivata a pochi mesi dall’ultima sospensione avvenuta a seguito di una rissa scoppiata il 28 agosto scorso. Nell’occasione il Questore aveva deciso la serrata per il Corona storicamente gestito da Gino Volta per 15 giorni, chiusura avvenuta nel mese di ottobre.

Ora l’auspicio è che in via Mazzini non rimanga un’altra vetrina vuota. Sarebbe già in dirittura d’arrivo la trattativa con la proprietà dei muri per la riapertura dello storico bar Corona sotto una nuova gestione.