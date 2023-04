Bar, cucina, accoglienza Tutti i premiati al concorso

Pioggia di premi nella serata di gala che ha mandato in archivio un’edizione 2023 del concorso Internazionale Scappi di grande successo. Ai tavoli dello Scappi quasi 200 persone, tra cui tutti gli istituti partecipanti di questa edizione, gli 8 italiani e i 7 stranieri, sindaci ed ex sindaci (tra i primi il padrone di casa Fausto Tinti e quello di Medicina Matteo Montanari, tra i secondi Graziano Prantoni e Nerio Scala), e l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini. Il concorso 2023 ha coinciso anche con i 30 anni dello Scappi, trent’anni in cui l’istituto "ha saputo costruire sinergie con il tessuto della nostra comunità e valorizzare processi di inclusione, oltre ai percorsi formativi all’istituto di detenzione minorile e della scuola in ospedale", ha evidenziato la consigliera regionale Francesca Marchetti. Sugli scudi però sono ovviamente e giustamente saliti gli attori e protagonisti del concorso, gli allievi degli alberghieri d’Italia e d’Europa. L’ambito primo posto della sezione Cucina è andato all’udinese Luisa Furlan (‘Garganello in alta quota’ il piatto premiato), seguita da Domenico Anglani del Vasari di Figline Valdarno (‘Pasta e patate’) e dal ‘Garganello al carciofo’ di Lorenzo Scifoni dell’Ugo Tognazzi di Velletri.