Bar e bottega all’hub del riciclo

Uno spazio contemporaneo. Uno spazio accogliente. Ma anche un salotto, un laboratorio di sartoria, una soffitta colma di tesori, una bottega artigiana. Ecco cosa è l’And Circular Hub di San Lazzaro. Dai più conosciuto come Casa Bastelli, da qualche mese la bella villa sulla via Emilia, dopo anni di chiusura e incuria, ha riaperto le porte alle cittadinanza. "Grazie alla lungimiranza del Comune che ne ha messo a bando la gestione abbiamo deciso di creare l’Hub dell’economia circolare della nostra Cooperativa Sociale", spiega Francesco Tonelli, responsabile e Area Metropolitana di Bologna della Onlus La Fraternità, fondata da Don Oreste Benzi e dall’Associazione Papa Giovanni XXIII. Ed ecco che in poco tempo And Hub è diventato uno spazio aperto, senza separazioni tra gli ambienti: un contenitore capace di aggregare, dove è possibile leggere un libro, scambiare un disco, sorseggiare una tazza di tè.

Chi entra dichiara la sua appartenenza e il suo sostegno al tema della sostenibilità e dell’economia circolare. temi che sono anche al centro delle attività educative e formative che la Onlus fa nelle scuole del Comune. "Ogni persona merita una seconda opportunità, per questo il nostro impegno è fornire la possibilità a chi collabora con noi di imparare un mestiere e di essere di nuovo competitivo sul mercato del lavoro", aggiunge Tonelli, che grazie al progetto AND Circular è riuscito a offrire un’opportunità di lavoro a circa 30 persone, di queste oltre il 50% ha una fragilità più o meno riconosciuta. In autunno l’And Hub aprirà i locali al piano terra aggiungendo uno spazio denominato Unpo, vale a dire un locale ibrido che è un po’ bar e un po’ bottega dove acquistare prodotti coltivati da aziende a km0 e biologici. "Il progetto di Casa Bastelli è un nostro fiore all’occhiello – sostiene l’assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli –. La regione Emilia-Romagna è una fra i motori trainanti della produzione italiana, il rovescio della medaglia è che ha la maggior produzione di rifiuti a livello nazionale. Per questo è fondamentale gettare basi concrete per il riuso e per l’ allungamento della vita dei prodotti".

Zoe Pederzini