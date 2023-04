Bar e ristoranti cercano personale

Come ogni mercoledì, torna la rubrica Trovalavoro sulle pagine del Carlino. Un’iniziativa pensata per far incontrare le esigenze di chi è in cerca di un’occupazione e di chi, invece, è alla ricerca di personale, con l’obiettivo di consentire un proficuo dialogo e scambio tra domanda e offerta attraverso annunci selezionati e sempre nuovi.

I pubblici esercizi associati Fipe-Confcommercio Ascom Bologna sono infatti alla ricerca di dipendenti: bar e ristoranti necessitano di personale formato e qualificato da inserire all’interno delle proprie cucine, come cuochi, aiuto cuoco e lavapiatti, in sala per l’accoglienza dei clienti e il servizio ai tavoli o al banco per quanto riguarda la figura di baristi esperti in colazioni e aperitivi. Si valutano anche curriculum

di persone giovani da formare, ma che abbiano

un minimo di esperienza nel settore.

Le figure ricercate devono avere esperienze pregresse di lavoro nel campo dei pubblici esercizi, essere automunite, consapevoli che l’impiego richiede

che si lavori su turni anche il sabato e la domenica

e fino a chiusura del locale. Per chi si candida a un ruolo da addetto di sala o barista la conoscenza di una lingua straniera costituisce elemento preferenziale.

È possibile inviare il proprio curriculum scrivendo a [email protected], dove gli uffici smisteranno tutti i curricula ricevuti alle imprese che cercano figure da inserire all’interno delle proprie attività, che svolgeranno singolarmente un lavoro di selezione.