Bar in crisi, ma i ristoranti sono in crescita

È vero nei centri delle città sono più i negozi che chiudono rispetto a quelli che aprono. Anche a Bologna, come in genere in Emilia Romagna, non si vede all’orizzonte un piano strutturale concordato fra ente pubblico e categorie commerciali per cercare di frenare questa tendenza. Se nei centri si applicano sempre più paletti per la circolazione dei mezzi e gli esercizi commerciali calano difficilmente il cuore della città potrà rimanere vivo e vivace. Una riflessione bisognerà pur farla anzichè applicare qua e là qualche pezza senza un tentativo strutturato che possa invertire, o almeno frenare, la tendenza negativa. La politica a volte pensa alle grandi strategie e poi si rivela incerta sui problemi che ha davanti al naso. Un’indagine di Confcommercio diffusa qualche giorno fa ha fotografato fedelmente la situazione. Nelle città italiane, Bologna compresa, si è registrato negli ultimi dieci anni un calo del numero di attività commerciali di circa il 20% con particolare riferimento ai centri storici. Sale invece il numero dei ristoranti, e questo conferma la vocazione enogastronomica delle nostre città, un volano che attira turisti. Tra un monumento e un sito d’arte i visitatori cercano anche di mangiar bene. E a Bologna hanno una scelta infinita.

