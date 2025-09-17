Bar nel parco e alla stazione, al via i bandi

Ad Argelato un bando del Comune per l’assegnazione di due bar. "L’amministrazione comunale – spiega i sindaco Claudia Muzic –, attraverso un bando pubblico come la legge prevede, intende individuare un soggetto privato con cui stipulare un contratto per la concessione in affitto di due immobili da destinarsi ad attività di bar".

Il primo avviso pubblico è alla stazione di Funo, luogo di grande passaggio in cui l’attuale gestore si appresta a lasciare per pensionamento; e il secondo è adiacente al centro sportivo di Argelato e immerso nel parco giochi, in via Fratelli Cervi.

Parco giochi, fa sapere l’amministrazione comunale, che nei prossimi mesi vedrà anche una riqualificazione con l’installazione di nuovi giochi per i bambini del paese.

L’asta pubblica verrà aggiudicata con il metodo dell’offerta più vantaggiosa rispetto a un canone mensile a base d’asta di 500 euro per Argelato e di 570 per Funo (oltre Iva di legge). Il contratto avrà durata 6 anni (rinnovabili per altri 6).

"È interessante – continua la prima cittadina – la formula che per il bar del parco di Argelato propone l’amministrazione comunale. Perché permette ai futuri gestori, a propria discrezione, di sospendere l’attività di somministrazione alimenti e bevande in alcuni mesi invernali senza dover sostenere in quei mesi il pagamento del canone di affitto. Una formula che consente una sorta di apertura stagionale, garantendo l’attività nel periodo dal primo maggio al 31 ottobre di ciascun anno, stagione di maggiore interesse e fruibilità del parco".

In sostanza, il Comune lascia ai gestori la valutazione di poter fare una pausa in alcuni mesi invernali senza dover sostenere il costo dell’affitto.

"Un modo – aggiunge ancora la prima cittadina di Argelato, Claudia Muzic – per sostenere e incentivare l’attività imprenditoriale, che offre un servizio proprio di fronte a una bellissima area verde, che nei prossimi mesi si arricchirà ulteriormente con la riqualificazione dell’area giochi per bambini".

I bandi sono pubblicati sul sito web del Comune e le domande vanno presentate entro le ore dodici del 30 settembre prossimo.

p. l. t.