Bar rumoroso, residenti esasperati: "Ora basta: denunciamo il sindaco"

Bologna, 17 settembre 2025 – Schiamazzi, caos e disordine pubblico: alcuni residenti esasperati di Porretta denunciano il sindaco per la situazione creatasi con il bar Deja Vu della centrale piazza Garibaldi. Quella che doveva essere, infatti, la quiete del rinomato paese termale appenninico si è tramutata in un incubo che va avanti da anni.

A raccontare la vicenda, e cosa ha portato a un esposto ufficiale nei confronti del primo cittadino Giuseppe Nanni, sono gli stessi residenti: "Siamo ormai allo stremo delle forze – spiegano –. Questa situazione va avanti da troppi anni, addirittura da prima del Covid (settembre 2019, ndr). Abbiamo fatto svariate denunce, dapprima solo nei confronti dei gestori del bar. Abbiamo interpellato Arpae, che ha evidenziato rumori troppo forti rispetto a quanto previsto. Abbiamo interpellato il sindaco. Sono stati ridotti, in parte gli orari del bar, ma questo non ha risolto il problema come speravamo. Per questo ora abbiamo deciso di presentare, tramite il nostro legale, una denuncia nei confronti del sindaco di Alto Reno: vorremmo, in questo modo, che la procura valutasse se l’amministrazione ha fatto davvero tutto quanto fosse in suo potere per tutelare la salute e la tranquillità di noi residenti. Secondo noi non è proprio così: si doveva fare di più e speriamo che ora si possa giungere a una soluzione definitiva. Così non si può andare avanti".

Come si evince, infatti, dalla denuncia stessa: "Siamo arrivati, a suon di segnalazioni e denunce, all’estate del 2024 con una situazione ingestibile, nonostante l’ordinanza di riduzione degli orari. Come segnalato a sindaco, carabinieri e prefettura i gestori dispongono di questo spazio come fosse loro e facendo ciò che vogliono – proseguono i cittadini –. Tengono la musica alta nel locale e persino nel dehor, non rispettano gli orari di chiusura consentendo agli avventori, a qualsiasi ora di giorno e notte, di urlare, sbraitare, fare cori e recare disturbo, oltre che a somministrare alcolici a persone già in stato di ebbrezza palesemente avanzato. Siamo stanchi che nessuno ci ascolti e dunque siamo arrivati a questo punto affinché si verifichi cosa davvero il Comune ha fatto per tutelarci da questa situazione".

A rispondere è stato direttamente il sindaco Nanni: "Non essendomi ancora stati notificati gli atti a cui ci si riferisce non posso ancora sapere cosa mi si addebita e difendermi a pieno, quindi mi esporrò nel dettaglio quando avrò contezza di cosa si parla punto per punto. Nel frattempo posso affermare che l’amministrazione comunale, io e tutte le persone che ne fanno parte e sono coinvolte in questa situazione, ha fatto tutto ciò che è in nostro potere. Se la situazione non si è risolta verrebbe da chiedersi se le altre istituzioni che hanno potere e dovere di intervenire in situazioni come questa abbiano fatto tutto ciò che era in loro potere fare".

Marco Principini