Raid notturno, bar svaligiato a colpi di mazza

Valsamoggia, 11 aprile 2025 – Assalto no t turno a colpi di mazza, l’altra notte al Big Caffè, il punto-ristoro dell’area di servizio Q8 Easy sulla via Provinciale, all’ingresso di Bazzano. Una banda di malviventi, se ne contano cinque in azione nel video che riprende il fatto, è approdata nel piazzale intorno alle 2 e mezza. Subito dopo, con colpi alternati di mazze si sono creati un varco nella vetrina del locale che affaccia sulla Bazzanese, nella zona produttiva del capoluogo di Valsamoggia.

Una volta vinta la resistenza del cristallo e del telaio, la telecamera di sorveglianza, come si può vedere nel video, documenta l’irruzione di cinque persone, col viso travisato e con una divisione di compiti eseguiti con grande velocità, nonostante l’entrata in funzione dell’allarme acustico. I ladri puntano direttamente al registratore di cassa, dove vengono trafugate le cassette.

La titolare Isabella Cornacchia e, a destra, un fermo immagine del video del furto

Per poi passare in tutta fretta a esplorare i cassetti, gli armadietti e gli ambienti vicini, dove han fatto man bassa di bevande, birre, succhi e merendine. “In questa azione frenetica uno di essi si è ferito e ha lasciato tracce di sangue”, racconta scossa la titolare, Isabella Cornacchia, che già lo scorso novembre aveva subito un tentativo di furto. “A novembre però erano entrati in funzione i fumogeni, che stavolta invece non hanno funzionato, e questo mi fa molto arrabbiare, perché ho un contratto con un’azienda di vigilanza che sempre a novembre mi aveva avvertito tempestivamente. Stavolta invece anche la telefonata mi è arrivata con mezz’ora di ritardo, quando quei delinquenti erano già lontani...”, racconta la titolare, che sul posto ha visto convergere i carabinieri, i quali con la divisione investigativa hanno raccolto reperti utili alle indagini.

Nel bottino sono finiti anche il salvadanaio a forma di maialino con un certo valore in monete di mance, poi un pacco di gratta e vinci, oltre ai documenti identificativi del registratore di cassa. Tutti elementi che hanno reso complicata la notte e la mattinata in questo frequentato punto di ristoro. “Le riprese mostrano persone agili, veloci, che sono arrivate a bordo di un’auto grigia, forse una Mini Country. La si intravede mentre gira nel piazzale”, conclude la titolare, che ha riaperto regolarmente il bar, e presentato la denuncia ai carabinieri, già impegnati nelle indagini per il furto avvenuto la settimana scorsa nel vicino bar-ristorante Punto Gusto di via Circonvallazione.