Baraccano, il debutto di Classica Folk

Questa sera alle 20.30 torna il Festival per le musiche contemporanee MICO – Bologna Modern che vede la collaborazione fra Musica Insieme e il Teatro del Baraccano con una nuova produzione, Classical Folk – diretto da Giambattista Giocoli –, che a fine anno partirà per una tournée italiana che si concluderà con una tappa nella Reggia di Caserta. E nel 2024 i brani eseguiti nel concerto diventeranno le musiche per un nuovo radiodramma dedicato a Guglielmo Marconi in occasione delle celebrazioni marconiane per i 150 anni dalla nascita (e il progetto sarebbe anche pronto per volare anche fuori dall’Italia).

Il programma si aprirà con il cabaret della Fantasia da L’Opera da tre Soldi, nata nel 1928 dal riadattamento della settecentesca Beggar’s Opera di John Gay, con il libretto di Bertolt Brecht e le musiche di Kurt Weil. Lo spettacolo è dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.