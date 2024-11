Barbabietole, il clima pesa: "Perse diecimila tonnellate"

Una campagna bieticola, quella del 2024 di Coprob-Italia Zuccheri, "pesantemente influenzata dai fenomeni climatici estremi", ma comunque conclusa con una produzione "che si attesta a quota 145 mila tonnellate prodotte a fronte delle 155 mila dello scorso anno". È quanto osserva, in una nota, la stessa cooperativa bolognese con base a Minerbio, una realtà che da oltre 60 anni unisce 7.000 aziende agricole, di cui 4.000 soci, distribuite in diverse regioni d’Italia, dall’Emilia-Romagna al Veneto, Marche, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Umbria, che hanno come riferimento logistico di lavorazione gli stabilimenti di Minerbio e Pontelongo, nel Padovano.

Quella del 2024, evidenzia il presidente di Coprob Italia Zuccheri Luigi Maccaferri, "è stata, nei fatti, una stagione veramente penalizzata dal maltempo in tutte le sue fasi temporali. Nonostante gli sforzi collettivi della cooperativa per fare il meglio possibile in corso di lavorazione, tenendo conto dello scenario climatico negativo, abbiamo mantenuto il livello produttivo che, ad ogni modo, non può ritenersi soddisfacente". Per questo, argomenta ancora Maccaferri "andiamo da subito incontro alle necessità dei soci, soprattutto quelli che hanno maggiormente subìto i danni più gravi alle loro coltivazioni, con indennizzi e, come ulteriore novità importante, presenteremo, già nei prossimi giorni all’interno delle assemblee itineranti dei nostri soci, la nuova programmazione per la prossima campagna bieticola con novità rilevanti sia in ambito agricolo che commerciale".