Barbara Foria, risate irriverenti al Dehon "L’intelligenza? Fa rima con sofferenza"

Stasera alle 21, al Dehon, l’attrice napoletana Barbara Foria porta in scena Volevo nascere scema… per non andare in guerra!. Un one-woman-show ironico che combatte in modo irriverente il politicamente corretto, scritto da Foria, Fabrizio Testini Alessandro Cremente e Stefano Vigilante, per la regia di Claudio Insegno.

Foria, quali sarebbero gli svantaggi dell’essere intelligente?

"Intelligenza fa rima con sofferenza. Capisci per primo le cose".

Le persone intelligenti cosa capiscono prima?

"Se un uomo non ti chiama più, sai perché lo fa. Insomma, anni e anni a cercare di capire l’altro sesso per imparare cosa?".

Quindi vale solo per le donne questo discorso?

"Parlo dal mio punto di vista, femminile. Quante volte le nonne o le mamme ci hanno detto ‘tu fai sempre finta di non vedere e non capire. Fai la parte della scema’? E noi siamo cresciute così".

Insomma, fare la ‘Scema, per non andare in guerra’…

"Esatto. Fallo o fingi di esserlo. Ogni giorno e in ogni campo viviamo battaglie, soprattutto in quello lavorativo. Nello spettacolo dico che anche scegliere il riso al supermercato ormai è una battaglia: basmati, integrale, venere, a chicchi grandi".

La scintilla teatrale?

"Lo spettacolo mi rimbomba in testa da anni. Visto il periodo assurdo che stiamo attraversando, in cui tutto deve essere politicamente corretto, non volevo auto-censurarmi".

a. a.