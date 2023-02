Barbara Suzzi e la battaglia contro la fibromialgia tra i trenta ‘eroi’ civili premiati dal presidente Mattarella

Barbara Suzzi premiata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Rimini, 25 febbraio 2023 – "Per la sua attività volta ad informare e a migliorare le condizioni di vita delle persone affette da Sindrome Fibromialgica". C’è anche Barbara Suzzi, 60 anni, nata a Rimini ma residente da tempo a Bologna, tra i trenta ‘eroi civili’ premiati questa mattina al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha conferito altrettante onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo.

Barbara Suzzi è quindi da oggi Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Presidente del Comitato fibromialgici uniti Italia (Cfu) che ha fondato nel 2016.

Un Comitato che intende rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei soggetti affetti da sindrome fibromialgica. L’Associazione, che opera a favore di soggetti terzi attraverso attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge lo scopo di promuovere attività mirate all’informazione e all’ottenimento del riconoscimento istituzionale della sindrome in questione tra le malattie croniche e invalidanti.

L’Associazione intende promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare le condizioni di vita, l’assistenza e la cura delle persone affette da queste patologie e delle loro famiglie.

"Sono Barbara Suzzi – si presenta nel sito del Comitato che presiede -, abito a Bologna, città che amo pur essendo una viaggiatrice nel cuore. Interprete parlamentare ed ex imprenditrice nel campo della moda, ho vissuto molti anni in Estremo Oriente ed ho imparato ad amare diverse culture, usanze, colori, aromi e profumi. Ho tante passioni: lettura, scrittura, pittura, tecnologia, grafica e canto. Ho scoperto di soffrire di Fibromialgia nel 2012 in seguito ad un tumore ad oggi, positivamente risolto, mentre la Fibromialgia ha deciso di camminare con me”.