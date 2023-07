Barbarossa e Massini "L’amore non è una regola"

Che cos’è l’amor, si chiedeva Vinicio Capossela. E se lo sono chiesti in parecchi, dalla notte dei tempi: poeti e artisti intenti a setacciare l’animo umano. "La verità però è che l’amore non è una regola – ragiona Stefano Massini – ma un’eccezione". È proprio lo scrittore e drammaturgo, infatti, ad avere incrociato la traiettoria con quella di Luca Barbarossa, che i sentimenti li canta da una vita, confezionando uno spettacolo La verità, vi prego, sull’amore che plana al Sequoie Music Park lunedì sera (alle 21), in collaborazione con l’EuropAuditorium. Il riferimento evidente è alla poesia di Wyastan Hugh Auden, che muove le fila di un recital che unisce i testi originali del graffiante divulgatore pop alle canzoni inedite di Barbarossa (già disponibili in digitale). "Ci tengo a sottolineare quel vi prego – prosegue Massini in riferimento al titolo –. È centrale visto che tutti penseranno: l’ennesimo spettacolo sull’amore, almeno diteci la verità".

Massini, perché?

"È un sentimento che è stato spiegato, cantato mille volte, ma sempre aggirando la verità. Noi proviamo a raccontarlo in modo spietato, a volte ironico, nella sua realtà".

In che modo?

"Con una provocazione. L’amore con l’A maiuscola fa causa al genere umano per diffamazione perché raccontiamo su di lui verità false. E quindi spiegherà la sua sua versione dei fatti, portando testimonianze: in scena c’è proprio un tavolo con tanti faldoni processuali".

Qualche esempio?

"L’Amore sceglie personaggi non sempre noti, ma sono tutte storie vere quelle che raccontiamo, che ti lasciano spesso con una domanda e senza una risposta. Forse una delle più grande verità dell’amore è che non ce n’è una sola, ma tante".

Barbarossa, lei che ne pensa?

"Un tale materiale di storie narrate da Stefano meritava canzoni originali, compatibili o complementari. A volte, sul palco, ci scambiamo i ruoli fra noi. É nato così un concept album che va ad animare musicalmente lo spettacolo e che uscirà ’fisicamente’ il 29 settembre".

Ma si può ancora parlare d’amore di questi tempi?

Massini: "Si deve".

Barbarossa: "È quasi da clandestini parlare d’amore oggi, sembra che il mondo abbia preso un’altra direzione. È una gara di resistenza. Noi nello spettacolo rovesciamo le parti: facciamo parlare proprio l’amore, che coincide con la vita. Come dice Stefano in una sua storia, cercando la verità sull’amore cerchiamo quella su noi stessi".

Come siete legati a Bologna?

Barbarossa: "Io ho un legame viscerale, ci ho vissuto, registrando due album negli studi Fonoprint. Sono stati anni straordinari e Lucio Dalla per me è stato fondamentale".

Massini: "Per me Bologna rappresenta la reazione dopo il Covid. Venni chiamato infatti a condurre quella serata bellissima del settembre 2020 in piazza Maggiore con i più importanti cantanti". Le prima note di rinascita.

Letizia Gamberini