Barbarossa: "Quanta musica qui a Bologna"

"Lucio era... il centro di gravità permanente. Attorno a lui nascevano nuovi talenti, era capace di scoprirne sempre, anche in altre discipline. Era un uomo curioso e aperto. E in questi anni, nel mio programma Radio2 Social Club sono passati artisti lanciati da lui". Parte subito ricordando l’amico Dalla Luca Barbarossa, che questa sera, assieme alla conduttrice televisiva e radiofonica Paola Maugeri, prenderà per mano il pubblico di piazza Maggiore in un viaggio nella storia della musica bolognese. Un viaggio pieno di ospiti, a partire dall’altro amico Gianni Morandi, in uno dei momenti clou del Bologna Portici Festival. Dalle 21.30, si celebra dunque un vero patrimonio culturale (riconosciuto dall’Unesco, come i portici) con Musica – Racconti e suoni di una città, la cui scrittura trae spunto dal percorso espositivo della Sala della Musica in Salaborsa.

Barbarossa e Maugeri, grazie a uno speciale jukebox faranno rivivere al pubblico le epoche più luminose della musica d’autore bolognese, assieme a tanti ospiti, testimoni privilegiati del romanzo artistico che è stata, ed è ancora, Bologna: oltre a Morandi, ci saranno Andrea Mingardi, Fio Zanotti, Maurizio Biancani, Celso Valli e tanti altri. Il gran finale sarà dedicato alla musica dal vivo con un medley speciale scritto dal maestro Beppe D’Onghia ed eseguito da Ricky Portera, Federico Poggipollini, Nicola ’Ballo’ Balestri, Lele Veronesi e Roberta Giallo. "Ho un legame molto stretto con Bologna– riflette Barbarossa – perché è l’unica città in cui ho vissuto al di fuori di Roma. Sono stato qui due anni, in cui ho registrato in Fonopront due album: uno era Cuore d’acciaio, che conteneva il brano Portami a ballare con cui vinsi il festival di Sanremo".

Correva l’anno 1992 e sotto le Torri il cantautore frequentava "Lucio, Morandi, lo staff di Fonoprint, il produttore Roberto Costa. Abitavo in centro, in piazza Aldrovandi, e ho ricordi molto affettuosi. Diciamo che non sono proprio un ’marziano’ in questa città, forse anche per questo mi hanno chiamato a condurre la serata. Per me è un grande onore essere presente. Dalle orchestre alle osterie, a Bologna negli anni sono successe così tante cose.., le produzioni di Mauro Malavasi, Celso Valli e poi Vasco, Luca Carboni, Samuele Bersani. Tanto da mettere insieme, tanto da raccontare". E dunque racconto sarà, sviluppato per tutta la serata "con protagonisti che ci verranno a trovare, mentre altri saranno presenti con videomessaggi. Mi sento a casa, qui mi sento protetto". La serata avrà un ’antipasto’ in piazza Rossini: alle 18, Poggipollini e Maugeri introdurranno il pubblico allo show di piazza Maggiore.

Letizia Gamberini