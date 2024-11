Barbascura X, scienza sul palco. Nuovo show ’Sono qui per caos’

É considerato uno dei divulgatori scientifici più influenti del web e sarà stasera (alle 21) al Teatro EuropAuditorium con il suo nuovo spettacolo, Sono Qui per Caos. Si tratta di Barbascura X, un racconto scientifico sull’assoluta casualità dell’esistenza, già sold out. "La vita è come un film? Sì, ma devo essermi addormentato– spiega– perché non ho capito la trama. Non so perché sono qui né perché! L’Universo era vuoto, ma poi sono usciti gli atomi, e poi le molecole, e poi le molecolone, i primi organismi unicellulari, poi i pluricellulari, i trilobiti, i velociraptor, le tartarughe la pizza, Magalli, e infine tu?! Com’è possibile? E se fosse tutto frutto del caso? E non guardarmi con quella faccia, ci ho capito meno di te! Sono qui per caos, uno spettacolo scientifico pochissimamente serio sull’evoluzione e la casualità di tutto. Ci vediamo a teatro, pirati". Lo youtuber, chimico, divulgatore scientifico, scrittore, performer teatrale e presentatore televisivo, è stato definito il punk della divulgazione scientifica. È divenuto celebre sul web per Scienza Brutta, pseudo-documentari parodistici e irriverenti.