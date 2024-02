Barbazecch apre il Carnevale. Sfilano i carri carichi di bambini

Centro di Bazzano chiuso al traffico oggi nel cuore del capoluogo di Valsamoggia dove è in programma la prima delle due domeniche di sfilate del tradizionale Carnevale dei bambini di Bazzano arrivato così all’edizione numero 59. E saranno come sempre Barbazecch e la sua bella consorte a guidare le sfilate dei carri ai quali stanno lavorando intere famiglie, volontari e associazioni locali che fanno capo alla parrocchia di Santo Stefano. Un’organizzazione che ha registrato il passaggio ideale di testimone tra il primo gruppo, quello che nel 1965, sollecitati dal parroco don Bruno Barbieri, riprese una tradizione ottocentesca che si era perduta, insieme all’identità della tipica maschera bazzanese.

Da allora il cuore pulsante delle due sfilate: quella di oggi e l’altra di domenica prossima, sono i genitori, riuniti nell’associazione Carnevale dei bambini Aps che, ritrovandosi la sera, diversi mesi prima dell’evento, ha costruito pezzo per pezzo i carri e le maschere allegoriche che i trattori porteranno in giro fra la piazza Garibaldi e la scuola materna parrocchiale dove si concluderà la sfilata con la merenda e la pesca di beneficenza. Fra il lancio di coriandoli e stelle filanti e trainati dai trattori agricoli, i carri carichi di bambini mascherati percorreranno tutte le strade del centro, secondo un itinerario consolidato tra via Termanini, Borgo Romano, Mazzini Matteotti, Fiorini e Gandolfi fino al rientro alla piazza Garibaldi, lanciando caramelle e dolcezze ai passanti e al pubblico che affluisce da tutto il circondario. I carri saranno una sorpresa e le immagini sono tenute rigorosamente segrete, però si sanno già i loro nomi: Siamo alla frutta, Piazza Bar, Mai dire mais e Fantasma formaggino. Programma identico nelle due domeniche: il ritrovo alle 14,30 a piazza Garibaldi per la formazione della sfilata di carri e mascherine. In testa il gruppo folk Insieme per caso e la banda musicale di Spilamberto con pezzi di accompagnamento e concerto finale. Alle 15,45 l’atteso discorso di Barbazecch, storica maschera carnevalesca di Bazzano, che affiancato dalla consorte rivolgerà il suo saluto i intratterrà i concittadini con il tradizionale discorso di Barbazecch.

g.m.