Barberia e de’ Carbonesi chiuse. Campaniello: "L’intervento dovuto a motivi di sicurezza"

In via de’ Carbonesi c’è un tema di "sicurezza". Michele Campaniello, assessore alla Nuova mobilità del Comune, lo ripete e lo scandisce a gran voce: l’intervento, per cui è prevista la chiusura della strada sistemata non più tardi di due anni fa da oggi fino a domenica 27, non si poteva proprio evitare.

"Si sono rotte alcune lastre in punti specifici della pavimentazione, come all’intersezione tra le vie D’Azeglio e de’ Carbonesi e in via Barberia, all’altezza di via Collegio di Spagna – chiarisce l’assessore –. Quindi, con l’obiettivo di evitare situazioni di pericolo per chi transita lì in vici o in motorino, si è deciso di intervenire".

I lavori in sé dureranno circa un paio di giorni, poi bisognerà lasciare il tempo ai materiali di sedimentare e attecchire: ecco da cosa nasce l’esigenza di bloccare la circolazione per una decina di giorni, la stessa ratio che ha spinto il Comune a rimandare l’apertura di via Ugo Bassi al traffico. E, a chi risponde come l’intervento a cavallo tra il 2022 e il 2023 non sia servito a molto e che tutto questo sarebbe potuto essere evitato con una programmazione diversa di viabilità e cantieri, Campaniello risponde: "Il tema è proprio questo: quell’asse sta subendo un appesantimento del traffico dato dal trasporto pubblico locale. Una buona fetta di autobus è stata deviata in queste strade a causa della chiusura di via San Vitale per la Garisenda, quindi le vie sono sottoposte a uno stress eccezionale".

Poi c’è il tema delle avversità meteorologiche: "Non dimentichiamoci che, da quando abbiamo finito i lavori ad oggi, abbiamo avuto due alluvioni. Non proprio degli eventi neutri e senza impatto". Residenti e commercianti, ma anche tutti coloro che transitano ogni giorno nella zona, dovranno quindi armarsi di pazienza.

fra. mor.