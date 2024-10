Barberino parla bolognese. L’outlet sponsor della Virtus. Iniziative con i campioni

Barberino Outlet sponsor della Virtus Segafredo Bologna. Già previste tante inziative legate al basket e incontri con alcuni giocatori della squadra. Il centro, inoltre, durante le partite di campionato metterà in palio gift card e riserverà sconti esclusivi agli abbonati Virtus.

Intanto a Barberino Outlet è pronto l’allestimento per il week-end che festeggia Halloween. Fino al 3 novembre scendono le tenebre in un palcoscenico di misteri e magie che trova ispirazione nel mondo della Famiglia Addams, con ponti stregati, pipistrelli, ragni, scheletri giganti, zucche, e zombie. Lo spettacolo d’inaugurazione venerdì 1° novembre vede protagonista proprio Mercoledì Addams, adolescente perspicace e sarcastica. In questo tributo alla Famiglia Addams sarà proprio Mercoledì, personaggio diventato icona con le sue lunghe trecce, ad accogliere insieme ai mitici Gomez, Morticia e Lurch gli ospiti dell’Outlet a bordo di una terrificante auto elettrica. Direttamente dalla tenebrosa casa Addams, Mercoledì, Gomez, Morticia e Lurch travolgeranno gli spettatori con i loro balli macabri tutti da imparare e ripetere.

In un pomeriggio spettacolare, come viene comunicato dall’Outlet, grandi e piccini potranno incontrarla dal vivo, scattarle una foto e fare dei selfie in un’atmosfera spettacolare. E sabato gli eventi proseguono: tutti pronti quando il sole inizia a tramontare per ’La Notte delle streghe’. Dalle 16, due spettacoli itineranti di cinquanta minuti ciascuno con coloratissime e divertenti streghe sui trampoli che sfileranno in stile circense, accompagnate da un giovane apprendista stregone, lanciando sortilegi sulle note di una musica elettrizzante. Il corteo porterà il pubblico in un mondo notturno e fiabesco in cui tutto è possibile grazie a formule magiche e caramelle sortilegio avvelenate.

Domenica, dalle 15.30 alle 19.30, si entra nel labirinto di Halloween: un gigantesco tabellone da gioco con tante caselle come il classico gioco dell’oca prende vita a Barberino Outlet. Con l’aiuto di una strega e di uno stregone i bambini potranno entrare in un labirinto ricco di sorprese e piccoli imprevisti e ricevere a percorso ultimato un gioco da portare a casa come ricordo di una giornata sorprendente. Una postazione trucca bimbi li trasformerà in creature mostruose e personaggi delle loro storie preferite.