Barbetti racconta l’Appennino

Appuntamento domenica ai 300 Scalini per l’evento ’Elogio ai piedi’. Si parte alle 9 dal giardino del Meloncello poi si prosegue fino al Rifugio di Collina. L’evento inizia alle 10: presentazione del libro ’Storie e sentieri dell’Appennino’ di Enrico Barbetti, giornalista del Resto del Carlino, alla scoperta di luoghi dimenticati di un territorio da riscoprire, attraverso l’umanità che lo ha attraversato e vissuto: pastori, carbonai, partigiani e eremiti. Barbetti da voce a quei racconti per mantenere viva la memoria del passato e per scoprire le nuove rotte della geografia umana. Info 328-9529444 o sito dei 300 Scalini.