Barbieri, da Bologna a Venezia: "Ecco la mia Biennale ’cosmica’"

È immaginata come un viaggio nel cosmo, in cerca dei confini in continua trasformazione dello spazio sonoro, la nuova Biennale Musica, ‘disegnata’ da Caterina Barbieri, musicista e compositrice bolognese, diploma in chitarra classica e composizione elettroacustica al Conservatorio G.B. Martini e esperienza planetaria. La stella dentro è il titolo scelto dall’artista, che il presidente Pietrangelo Buttafuoco ha voluto come nuova direttrice della prestigiosa istituzione culturale in programma dall’11 al 25 ottobre.

Signora Barbieri, una Biennale, la sua, che segue percorsi non omogenei, mescolando dj e compositrici di grande rigore formale.

"È proprio questo il desiderio, l’aspirazione alla base del programma della Biennale 2025, fare del Festival il ‘diario di bordo’ di una esplorazione, di un itinerario cangiante, che rifletta la complessità e le differenze della musica contemporanea, impossibile, per fortuna, da ascrivere, all’interno di una classificazione".

Una Biennale all’insegna delle ‘diversità’.

"Una Biennale della moltiplicazione dei linguaggi, delle musiche possibili. È una Biennale che io ho definito ‘cosmica’, non per fare riferimento a un genere, ma, al contrario, al potere della musica di generare in continuazione mondi nuovi, sempre inediti, che si intrecciano, si sfiorano, si dissolvono, mettono in relazione esperienze tra loro lontanissime e, soprattutto, ci aiutano ad aprire la nostra mente".

Una Biennale dove è presente anche la città di Bologna. In che modo?

"Certo, abbiamo invitato lo straordinario FontanaMIX Ensemble, formazione bolognese diretta dal maestro Francesco La Licata che eseguirà un repertorio che rappresenta perfettamente questo sentiero cosmico che solca universi lontani, proponendo, insieme, pagine del compositore contemporaneo italiano Giacinto Scelsi, scomparso nel 1988, e una selezione di opere dell’iraniano Vahid Hosseini, nato a Teheran nel 1984. Ma Bologna, per me, continua anche a essere quella delle aule del Conservatorio Martini, l’esperienza formativa cha ha segnato il mio lavoro".

Per una delle due onorificenze della Biennale, ha scelto una artista poco conosciuta in Italia.

"Sì, il Leone d’Argento andrà all’artista multidisciplinare di origine boliviana Chuquimamani-Condori, che inaugurerà la Biennale l’11 ottobre con la messa in scena di una esperienza rituale, un corteo di barchine con altoparlante che attraverserà il Canale di Sant’Elena per arrivare all’isolotto davanti all’Arsenale. Cry of Our Guardian Star, questo il titolo, sarà una processione sonora che fa uscire la musica dai luoghi deputati e unisce diverse tradizioni, da quella andina a quella dei sound system giamaicani sino all’utilizzo dei barchini, che sono una subcultura tipica di Venezia e che ho scoperto grazie al film di Yuri Ancarani, Atlantide".

Leone d’Oro alla carriera alla compositrice americana Meredith Monk.

"È una artista immensa, il suo lavoro è la sintesi perfetta della ‘musica cosmica’, che è il manifesto di questa Biennale. Una voce delicata, fragile, vulnerabile di grande intensità poetica, che spazia dalla classica contemporanea al jazz. Sarà a Venezia con la prima italiana dell’installazione Songs of Ascension Shrine, e con un concerto il 18 ottobre".