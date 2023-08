Barboncino Toy, la truffa corre sul web. Bolognese fa il bonifico ma il cane non arriva

Bologna, 23 agosto 2023 – Ottocento euro per un amico a quattro zampe. Dopo aver trovato il cane dei suo sogni, un Barboncino Toy, una quarantenne bolognese non ci ha pensato un attimo e ha subito fatto il bonifico per ricevere il cucciolo.

Ed è caduta nella rete di una (presunta) truffatrice, una cinquantenne napoletana che – a quanto pare – sarebbe per davvero la titolare di un allevamento di barboncini.

L’annuncio, in particolare, era stato pubblicato a un prezzo molto inferiore a quelli dei principali allevamenti della razza di cani, particolarmente richiesta. Il costo di un cucciolo può toccare anche i 1.500 euro.

Dopo aver ricevuto diverse foto del barboncino toy, la donna ha inviato un bonifico, ma il cucciolo non le è stato mai consegnato.

Così la 40enne bolognese ha sporto denuncia ai carabinieri, che ora indagano per truffa.