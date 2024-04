Barbujani sulla diversità: "Da imparare viaggiando"

Genetista di fama mondiale e professore ordinario di Genetica all’università di Ferrara, Guido Barbujani sarà il protagonista de Lo spazio della parola. Aperitivi filologici, oggi alle 18,30 alla Cantina Bentivoglio. La rassegna è ideata e curata da Francesca Florimbii, docente di Filologia della letteratura italiana, che vuole diffondere l’uso sapiente ed etico della parola. Professore, lei è chiamato a meditare sul termine ‘diversità’. Cosa dobbiamo sapere nell’ambito della biologia?

"Un paio di cose andrebbero dette: la prima riguarda come classifichiamo la diversità, ovvero i tentativi di attaccare un’etichetta alle diverse specie, e in che modo i confini fra queste si siano rivelati molto meno chiari di quanto ci piacerebbe. Oggi ragioniamo circa l’ibridazione tra l’uomo Sapiens e l’uomo di Neandertal, due specie diverse che però si sono incrociate".

La seconda?

"Riguarda quanto l’uomo abbia influito sulla biodiversità: da un lato c’è un mondo naturale incontaminato e dall’altro l’opera dell’uomo. I dati che abbiamo a disposizione ci indicano che, fin da diecimila anni fa, l’uomo ha contribuito moltissimo a plasmare la biodiversità, ingegnerizzando geneticamente le piante, incrociando gli animali e selezionandoli e modificando l’ambiente".

Perché è corretto parlare di diversità e non di razze?

"Il concetto di razza è ottocentesco, non funziona. Quando stiamo male, non chiediamo una cura che vada bene per tutti gli europei. Vale la pena abbandonare il concetto, non solo per via della sua relazione con il razzismo. Oggi riusciamo a lavorare sulla variabilità e la diversità individuale".

Dal punto di vista umano c’è bisogno di educare alla diversità?

"Direi proprio di sì, in Italia senz’altro. Siamo abituati a pensare alla nostra popolazione come a una specie di grande villaggio in cui tutti si riconoscono e hanno lo stesso aspetto. Ma non è mai stato così: Roma era una metropoli, come lo è New York, con gente di ogni provenienza. Oggi la presenza di persone dalla cultura o dall’aspetto diverso crea delle tensioni. Quindi sì, credo ci si debba abituare alla diversità, anche se non penso una predica dall’alto possa sortire grandi effetti".

E allora in che modo ci si abituerebbe?

"La soluzione migliore è viaggiare. Trovarsi all’estero, schiacciati nei pregiudizi che gli italiani si portano dietro, è una grande scuola di vita. Quindi bene l’Erasmus e tutte le esperienze che portano in giro i ragazzi fuori dal loro villaggio e dalla loro nicchia".