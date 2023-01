Barca, preso il rapinatore seriale L’uomo incastrato dalle telecamere

Lo scippatore seriale ha finito di terrorizzare le signore della Barca. Grazie a un rapido lavoro di indagine, la Squadra mobile è riuscita a identificare l’uomo che, da fine dicembre alla scorsa settimana, ha messo a segno cinque rapine a danno di pensionate, tutte colpite nei pressi di casa loro e buttate a terra.

Si tratta di un cinquantenne, che è stato arrestato per rapina aggravata, furto con strappo e lesioni personali. I poliziotti, accertato che gli episodi violenti presentavano alcuni elementi in comune, hanno avviato un’intensa attività d’indagine ascoltando le vittime, per avere informazioni utili a stilare un identikit del rapinatore. Un lavoro a cui si è aggiunta l’analisi delle immagini di videosorveglianza delle vie dove erano avvenute le rapine: dall’attenta visione delle registrazioni, i poliziotti sono riusciti a individuare il cinquantenne, con precedenti alle spalle.

A seguito degli accertamenti sul rapinatore, è emerso che l’uomo aveva commesso un altro colpo la scorsa estate, con le medesime modalità. In particolare, l’11 agosto, sempre nello stesso quartiere, una signora di circa 75 anni era stata aggredita in strada mentre rincasava da uno sconosciuto che, dopo averla strattonata per strapparle la borsa - che conteneva 50 euro in contanti ed effetti personali - l’aveva spinta a terra, causandole una contusione.

Un modus agendi ripetuto, tale e quale, nelle ultime cinque rapine messe a segno. La prima, contestata all’uomo, risale al 30 dicembre, ai danni di una signora di 80 anni, sorpresa alle spalle mentre rientrava nel proprio condominio: l’uomo le aveva strappato con violenza la borsa che in quel momento indossava dove, tra le altre cose, c’erano anche 50 euro, per poi darsi immediatamente alla fuga.

A distanza di pochi giorni si erano verificati alla Barca altri quattro episodi analoghi: tutte le vittime erano state aggredite nei pressi di casa, mentre con le spalle alla strada aprivano il portone o il cancello del condominio. Tutte erano state derubate della borsa e buttate a terra. Nell’ultimo caso, risalente al 4 gennaio scorso, la vittima, una signora di 76 anni, stava camminando lungo il sentiero pedonale che congiunge via De Ambris

con via della Barca, quando è stata raggiunta alle spalle dall’uomo che l’ha afferrata per il collo e l’ha buttata a terra, strappandole poi la borsa e fuggendo via, in direzione di via della Barca. La signora, che nella caduta aveva riportato un trauma cranico, era stata subito soccorsa da alcuni passanti, che avevano chiamato il 118 e la polizia. Trasportata al Maggiore, per la ferita alla testa aveva riportato 20 giorni di prognosi.

