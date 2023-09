Bargellini, gran genio e mecenate

La gestualità elegante che sembrava provenisse da lontani e nobili natali, la voce semplice e compassata nello stesso tempo, cornice di una passione per l’arte divenuta ragione di vita. Servono poche parole o moltissime per tratteggiare Giulio Bargellini, l’imprenditore mecenate di Pieve di Cento, scomparso a 91 anni dopo un’esistenza divisa fra l’Ova, sua creatura, azienda internazionale nel campo elettrico poi venduta ai francesi, e il suo museo privato di arte moderna che poi privato non era. Vendette l’Ova che guadagnava milioni per dedicarsi al museo che ogni anno gli costava mezzo milione. "Lo sapevo già – ripeteva a chi glielo faceva notare – ma questa è la mia missione". Nel suo regno, il museo Magi, Museo d’arte delle generazioni italiane del ’900, era felice come un re senza corona. La collezione privata è disposta su sei piani, la più importante raccolta di pittura e scultura del secolo che va dal 1875 in poi. "Sono in concorrenza col Moma di New York", diceva scherzando, ma forse lo pensava davvero. Due giorni fa la piazza di Pieve di Cento era affollata come non si era mai visto. C’erano familiari, amici, conoscenti, ma anche tanti cittadini che lo hanno stimato senza mai avergli stretto la mano di persona, ma che avrebbero voluto farlo. La chiesa della Collegiata che lo ha ospitato per l’ultimo saluto ebbe un aiuto proprio da lui. Il suo ricordo resterà un esempio.

