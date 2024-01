Barilli da Dante a Vattimo

Nella sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio oggi si parla di arte. Renato Barilli infatti, alle 17 presenta il suo ultimo libro ’Poetiche ed estetiche in Italia. Da Dante al postmoderno’ (ed Manni). "Questo saggio – spiega lo studioso padre della Fenomenologia degli stili – risponde a diversi compiti: ad esempio a riprendere testi miei, diversamente di difficile reperimento, come un esame sul pensiero di Dante, nel quadro di quella che per me è stata una preoccupazione dominante, rivedere certe etichette molto diffuse, come quella di Rinascimento, che non si ritrova in Vasari. Caso mai, la si dovrebbe applicare proprio a Dante, che ha rilanciato, sulla scia di San Tommaso, il pensiero di Aristotele. Do invece molto peso all’Umanesimo di Petrarca e di Boccaccio. Inoltre approfitto per riempire dei buchi rimasti nei miei studi precedenti, dove non mi ero occupato, per esempio di Parini, Porta, Belli". Insomma una corsa tra i secoli fino a Banfi, Anceschi e Vattimo.