Bologna, barista ferito al volto con un cutter perché non accendeva le slot

Slot machine in una foto d'archivio: a Bologna un barista è stato ferito al volto perché non le accendeva come invece pretendeva il suo aggressore

Bologna, 18 aprile 2023 - Un cinquantunenne albanese è finito agli arresti domiciliari dopo aver ferito al volto un barista cinese di 49 anni. È quanto accaduto lo scorso 13 dicembre, quando secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Bologna Navile, intorno alle 21.50, l'aggressore ha avuto un'accesa discussione con il barista, in quanto quest'ultimo si era rifiutato di accendere le slot machine, essendo ormai passato l'orario in cui era permesso giocare. A quel punto il cinquantunenne è andato in bagno e quando è tornato al bancone ha colpito la vittima al volto con un cutter, provocandogli una ferita e la copiosa fuoriuscita di sangue. Soccorso dai sanitari del 118, il barista è stato medicato e ha ricevuto una prognosi di quindici giorni per "un'ampia ferita all’emivolto sinistro”. Grazie alla testimonianza di altri clienti, i militari dell'Arma sono risaliti all'identità dell'aggressore, il cinquantunenne albanese, residente in città, con precedenti. L'uomo, indagato per lesione personale aggravata e porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere è finito agli arresti domiciliari.