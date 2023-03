Barista nega una bevuta, pestato da tre ubriachi

Aggrediscono il barista di un bar di San Matteo della Decima a seguito di una lite, ma vengono rintracciati dai carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto e denunciati per lesioni. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di lunedì all’Ellen Caffè di via Cento. Era quasi mezzanotte e il bar si stava apprestando a chiudere la serranda, come tutte le sere, quando tre avventori, visibilmente ubriachi, hanno chiesto da bere al barista. Questo, vista l’ora e visto che i tre, già noti, parevano parecchio alterati, ha risposto ‘picche’ alla loro richiesta di qualche drink o birra ulteriore. E pare sia stato proprio questi diniego la miccia che ha fatto scattare l’aggressione da parte dei tre, giovani, stranieri, residenti in zona e con qualche precedente di polizia, nei confronti del barista. La lite è stata dapprima verbale tanto che una residente della zona, che era a letto, ha sentito fortissime urla e, allarmata, ha chiamato i carabinieri che, poco dopo, sono arrivati sul posto con una pattuglia. Al loro arrivo dei tre non c’era più traccia e il barista era ferito. Stando a quanto ricostruito la lite sarebbe scaturita tra il titolare e i tre avventori, già conosciuti sia al bar che in zona.

L’aggressività verbale dei tre giovani, in pochissimo, si sarebbe trasformata in violenza fisica. Stando a quanto testimoniato dal barista questi avrebbero iniziato a prenderlo a pugni in faccia per poi scappare. L’uomo, con un trauma allo zigomo, è stato medicato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di sette giorni. I carabinieri, invece, a seguito di tempestive e puntuali ricerche in zona, grazie anche alla visione di alcune videocamere di sorveglianza dell’area del bar, sono ben presto risaliti all’identità dei tre aggressori. Questi, già nel pomeriggio di ieri, erano stati fermati e sono stati denunciati per lesioni personali.

Zoe Pederzini